Paolo Bertolucci a SkySport | Sinner è un po’ gracilino Non ha la consistenza fisica di un Djokovic o Alcaraz

Continua a tenere banco il ritiro di Jannik Sinner, a causa dei crampi, nel corso dei sedicesimi di finale nell’ATP Masters 1000 di Shanghai: Paolo Bertolucci ha parlato a Sky Sport proprio della situazione vissuta dal numero 2 del mondo, al secondo ritiro del 2025 dopo quello di Cincinnati. Parlando di Sinner, infatti, Bertolucci ha elencato i problemi fisici accusati in tempi più o meno recenti: “ E’ un po’ gracilino il ragazzo, nel senso, una volta i crampi, una volta lo stomaco, una volta il gomito, mi ricordo le vesciche, e poi l’anca. Insomma, cominciano ad essere tante le cose. “. Il confronto con gli altri tennisti non deve però trarre in inganno: “ Non ha la stessa consistenza fisica di Djokovic o di Alcaraz, questo mi sembra ormai ovvio, non c’è da meravigliarsi, però non dobbiamo neanche preoccuparci più di tanto. 🔗 Leggi su Oasport.it

