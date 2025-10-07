la nuova stagione di Petra: un’evoluzione nel genere crime. La serie televisiva con protagonista Paola Cortellesi torna con una nuova stagione, diretta da Maria Sole Tognazzi. Questa produzione rappresenta un approfondimento del filone crime, caratterizzato da trame più complesse e atmosfere sempre più cupe. La narrazione si sviluppa attraverso episodi inediti, ispirati ai romanzi dell’autrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, che puntano a offrire uno sguardo più psicologico e articolato sulla protagonista e sui casi affrontati. l’evoluzione del personaggio di Petra Delicato. Paola Cortellesi interpreta nuovamente il ruolo di Petra Delicato, una detective che si confronta con le proprie fragilità mentre cerca di risolvere intricati misteri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Paola Cortellesi protagonista di Petra: l’evoluzione del crime nella nuova stagione