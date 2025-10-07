Panucci sull’Inter dell’anno scorso | Ha buttato via lo Scudetto in Europa è stata una delle più difensive…
Inter News 24 Panucci, ex difensore della Roma, ha preso parola circa la stagione passata dell’Inter, lodando il lavoro di Inzaghi ma evidenziando le lacune. Christian Panucci, ex difensore di Roma e Real Madrid, è intervenuto nel corso della trasmissione Pressing su Canale 5, analizzando la stagione 20242025 dell’ Inter di Simone Inzaghi. Panucci ha espresso un giudizio critico sulla gestione del campionato da parte della squadra nerazzurra, sottolineando come, nonostante un buon avvio e un ampio vantaggio in classifica, l’ Inter abbia gettato al vento l’opportunità di vincere lo Scudetto. SUL CAMPIONATO – «L’Inter ad un certo punto era andata avanti di tanti punti, ha buttato via un campionato se dobbiamo essere onesti». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: panucci - sull
Commento durissimo di Christian Panucci sull'arbitraggio di Piccinini! https://lazionews.eu/notizie/panucci-intervista-lazio-torino-piccinini-arbitro/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #LazioTorino #arbitro #Piccinini #Panucci #ChristianPanucci #intervi - X Vai su X
Pressing d’Europa, la mano di Gasp sulla Roma: crescono intensità e recuperi Leggo (F.Balzani) L'impronta c'è, si vede e viene confermata dai numeri. La Roma inizia ad avere i tratti tipici del gioco di Gasperini e a Nizza ha conquistato la 4° vittoria in cinque - facebook.com Vai su Facebook