Panico per un infarto ma la causa era un' altra | cosa hanno scoperto i medici

Un dolore forte e persistente al petto, la paura di un infarto e poi una scoperta sorprendente: non il cuore, ma un tappo di bottiglia incastrato nell’esofago. È quanto accaduto a Napoli, all’ ospedale dei Pellegrini, dove un uomo si è presentato al pronto soccorso convinto di avere un problema cardiaco. I sintomi, in effetti, lo facevano sospettare: dolore retrosternale intenso, ma senza affanno o sforzo fisico. Il primo sospetto: problema al cuore. Come da prassi, i medici dell’ Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso, diretta da Emilio Bellinfante, hanno avviato subito gli accertamenti: elettrocardiogramma e dosaggio degli enzimi cardiaci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Panico per un infarto, ma la causa era un'altra: cosa hanno scoperto i medici

