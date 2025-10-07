Panichi dopo Sinner ecco l’avventura con Rune | Ragazzo meraviglioso

7 ott 2025

(Adnkronos) – Marco Panichi guarda avanti dopo la fine della sua avventura nello staff di Jannik Sinner. Il preparatore atletico, separatosi dal numero 2 del ranking Atp pochi mesi fa, ha raccontato la sua esperienza accanto a Holger Rune in un'intervista al Corriere dello Sport: "Per me è eccitante far parte di un nuovo progetto. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

