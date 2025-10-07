Panchine mancanti in Corso Italia

Pisatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dovendo transitare spesso in Corso Italia a Pisa, mi sono accorto che su 6 panchine preesistenti, ne sono rimaste solo 3. Essendo che io come tanti altri, cammino male per un ictus avuto qualche anno fa, vorrei sapere dal Comune di Pisa che intenzioni ha al riguardo. Grazie. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: panchine - mancanti

Italia Nostra risponde sulle panchine: "Quei parallelepipedi sono fuori contesto" - Italia Nostra risponde all’assessore Nicola Buchignani sul progetto di restyling di piazza Napoleone. Come scrive lanazione.it

Italia, panchina a rischio per Spalletti. Dal Mancini-bis a un tecnico straniero: e se il futuro passasse da una scelta estrema? - Non c’è definizione migliore per definire il risveglio della Nazionale Azzurra, a seguito della pesante sconfitta subita per mano della Norvegia. Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Panchine Mancanti Corso Italia