Panchina ripristinata a piazzale Clodio | Ringrazio Il Tempo #lafotodeilettori

Gianna, la lettrice che il 2 ottobre ci aveva segnalato la presenza della panchina rotta e «incartata» a piazzale Clodio, non trattiene l'entusiasmo per l'avvenuto ripristino della seduta e ci contatta di nuovo. «Sono bastati dieci minuti di lavoro. Dopo anni di incuria e menefreghismo, siamo tornati ad avere la nostra panchina di marmo. Ringrazio Il Tempo per avermi dato voce», scrive. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906    . 🔗 Leggi su Iltempo.it

