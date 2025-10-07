. La diva canadese sfoggia un nuovo colore di capelli alla Paris Fashion Week, simbolo di libertà e rinascita. Pamela Anderson torna a far parlare di sé con un’ennesima trasformazione sorprendente. Dopo l’addio al make-up e la storia d’amore con Liam Neeson, l’attrice ha stupito tutti presentandosi con una chioma rossa e brillante durante la Paris Fashion Week. L’indimenticabile C.J. Parker di Baywatch ha abbandonato il biondo che l’aveva resa famosa, abbracciando una nuova immagine calda e sofisticata che racconta la sua evoluzione personale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Pamela Anderson cambia look: la star di Baywatch diventa rossa