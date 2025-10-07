Pamela Anderson cambia look | la star di Baywatch diventa rossa

. La diva canadese sfoggia un nuovo colore di capelli alla Paris Fashion Week, simbolo di libertà e rinascita. Pamela Anderson torna a far parlare di sé con un’ennesima trasformazione sorprendente. Dopo l’addio al make-up e la storia d’amore con Liam Neeson, l’attrice ha stupito tutti presentandosi con una chioma rossa e brillante durante la Paris Fashion Week. L’indimenticabile C.J. Parker di Baywatch ha abbandonato il biondo che l’aveva resa famosa, abbracciando una nuova immagine calda e sofisticata che racconta la sua evoluzione personale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

pamela anderson cambia lookFinisce un’epoca! Pamela Anderson dice addio al biondo: il suo nuovo look alle sfilate di Parigi sorprende tutti, foto - L’attrice canadese, 58 anni, è stata per decenni una delle bionde più riconoscibili del mondo dello spettacolo in tutto il mondo. gossip.it scrive

pamela anderson cambia lookPamela Anderson lancia il rame gingerbread, il colore di capelli dell’autunno - N è la dimostrazione l'attrice più fotografata alla Paris Fashion Week ... Da iodonna.it

