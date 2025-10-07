palpeggiamenti alla scuola guida condannato

Mentre una ragazza stava facendo una lezione di scuola guida per imparare a portare l’auto, lui aveva approfittato per allungare una mano e toccarle il sedere. Ma ieri, dopo la denuncia della giovane, è stato condannato per il reato di violenza sessuale un istruttore di scuola guida civitanovese di 67 anni. L’episodio contestato all’uomo era avvenuto a Civitanova il 27 ottobre del 2022. L’istruttore di scuola guida, quel giorno, si trovava in giro con una ragazza che, all’epoca dei fatti, aveva 21 anni, per una lezione pratica di scuola guida. La giovane stava imparando a districarsi nel traffico civitanovese, mentre lui si trovava seduto sul sedile del passeggero per dare le giuste dritte alla ragazza e pronto per intervenire in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

