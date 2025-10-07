Pallavicini vs Soresi fa discutere il centrodestra chiede invano le dimissioni di Groppelli
«L’assessore Serena Groppelli ha rivelato ai manifestanti del corteo una conversazione riservata che noi di Fdi abbiamo avuto con il sindaco Tarasconi. La provocatrice non è Soresi, è l’assessore». Così Nicola Domeneghetti, consigliere di Fratelli d’Italia, ha spiegato il motivo che porta il suo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: pallavicini - soresi
Sara Soresi capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, ha depositato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere chiarimenti in merito alle criticità riscontrate nel servizio di pre e dopo scuola in alcuni istituti cittadini Vai su Facebook
Fratelli d’Italia: «Insulti e frasi ingiuriose ai nostri consiglieri» - Solidarietà da tutto il centrodestra verso Soresi e Domeneghetti dopo un episodio avvenuto al corteo di questa mattina ... Lo riporta ilpiacenza.it