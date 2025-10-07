Pallavicini vs Soresi fa discutere il centrodestra chiede invano le dimissioni di Groppelli

Ilpiacenza.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L’assessore Serena Groppelli ha rivelato ai manifestanti del corteo una conversazione riservata che noi di Fdi abbiamo avuto con il sindaco Tarasconi. La provocatrice non è Soresi, è l’assessore». Così Nicola Domeneghetti, consigliere di Fratelli d’Italia, ha spiegato il motivo che porta il suo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

