Pallanuoto la Pro Recco cerca la decima Supercoppa Europea in casa del Ferencvaros

Oasport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Supercoppa Europea 2025 di pallanuoto maschile metterà di fronte a Budapest, in Ungheria, domani, mercoledì 8 ottobre, alle ore 20.00, i padroni di casa magiari, e detentori della Champions League, del Ferencvaros, e la Pro Recco, vincitrice della scorsa edizione dell’Euro Cup. Si tratta del confronto tra le squadre che hanno vinto le ultime sei edizioni della Champions League, con tre successi a testa: il Ferencvaros cerca la sesta affermazione nella Supercoppa Europea, mentre la Pro Recco punta alla decima vittoria, un record assoluto. Da quando viene assegnata nuovamente la Supercoppa Europea, ovvero dal 2002, nelle 22 finali disputate sono state 21 le affermazioni delle squadre detentrici della Champions League, con un solo successo della detentrice dell’Euro Cup, proprio per merito del Ferencvaros, che nel 2018 sconfisse ai rigori i greci dell’Olympiacos. 🔗 Leggi su Oasport.it

pallanuoto la pro recco cerca la decima supercoppa europea in casa del ferencvaros

© Oasport.it - Pallanuoto, la Pro Recco cerca la decima Supercoppa Europea in casa del Ferencvaros

In questa notizia si parla di: pallanuoto - recco

Pallanuoto, la Pro Recco giocherà la Supercoppa Europea in casa del Ferencvaros

Pallanuoto serie A1: all’inizio un trittico di sfide con Trieste, Savona e Recco. Il ds Deserti: "La De Akker punta sui giovani. Tra campionato e Conference ci divertiremo»

Serie A1 Maschile pallanuoto 2025-26, sabato il via al campionato. Riparte la caccia alla Pro Recco

pallanuoto pro recco cercaPallanuoto, la Pro Recco cerca la decima Supercoppa Europea in casa del Ferencvaros - La Supercoppa Europea 2025 di pallanuoto maschile metterà di fronte a Budapest, in Ungheria, domani, mercoledì 8 ottobre, alle ore 20. Lo riporta oasport.it

pallanuoto pro recco cercaPro Recco a Budapest: caccia alla Decima Supercoppa Europea contro il Ferencvaros - La Pro Recco sfida il Ferencvaros a Budapest mercoledì 8 ottobre per la Supercoppa Europea 2025: obiettivo numero dieci per i liguri, avversari solidi, novità di squadra e diretta su Sky e NOW. ligurianotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pallanuoto Pro Recco Cerca