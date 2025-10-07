pallanuoto la pro recco cerca la decima supercoppa europea in casa del ferencvaros

La Supercoppa Europea 2025 di pallanuoto maschile metterà di fronte a Budapest, in Ungheria, domani, mercoledì 8 ottobre, alle ore 20.00, i padroni di casa magiari, e detentori della Champions League, del Ferencvaros, e la Pro Recco, vincitrice della scorsa edizione dell’Euro Cup. Si tratta del confronto tra le squadre che hanno vinto le ultime sei edizioni della Champions League, con tre successi a testa: il Ferencvaros cerca la sesta affermazione nella Supercoppa Europea, mentre la Pro Recco punta alla decima vittoria, un record assoluto. Da quando viene assegnata nuovamente la Supercoppa Europea, ovvero dal 2002, nelle 22 finali disputate sono state 21 le affermazioni delle squadre detentrici della Champions League, con un solo successo della detentrice dell’Euro Cup, proprio per merito del Ferencvaros, che nel 2018 sconfisse ai rigori i greci dell’Olympiacos. 🔗 Leggi su Oasport.it

