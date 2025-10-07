Si stanno per avvicinare i primi impegni della nazionale italiana di Pallamano femminile nelle qualificazioni EHF Euro 2026. L’Italia si ritroverà il 12 ottobre a Chieti ne la “Casa della pallamano” per preparare al meglio i due impegni nel Gruppo 2. Le azzurre sfideranno infatti il 16 ottobre i Paesi Bassi ed il 19 la Svizzera, inaugurando così il girone di qualificazione, nel quale figura per ultima la Bosnia Herzegovina. Per accedere alla fase finale basterà arrivare tra le prime due classificate o tra le prime quattro migliori terze di tutti e sei i raggruppamenti. I posti in palio sono 16 e la fase conclusiva della rassegna si svolgerà a dicembre 2026 in ben cinque paesi: Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia e Turchia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano femminile, le convocate dell’Italia per i primi due impegni delle qualificazioni agli EHF Euro 2026