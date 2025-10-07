Palladio a micro?tappi | idrogeno a 1.000 K senza raffreddare

Un metallo elegante e apparentemente fragile, il palladio, sta mostrando un carattere inatteso: resistere al calore senza perdere precisione nella separazione dell’idrogeno. Un risultato che può tagliare passaggi onerosi, accorciare gli impianti e avvicinare un’economia energetica più pulita, con ricadute concrete dal settore industriale alla ricerca sulla fusione, se i test su scala reale confermeranno . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

