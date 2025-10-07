Palestinesi a Bologna pronti a inneggiare al pogrom di Hamas

I musulmani celebrano l'anniversario del massacro. Matteo Piantedosi: «È apologia di terrorismo». Proteste per la Albanese a Genova.

Bologna, i Giovani Palestinesi: “Viva il 7 ottobre, scendiamo in piazza”. Lepore: “Vergognoso”

“Vergogna per Bologna”: pioggia di condanne sulla manifestazione dei Giovani Palestinesi

Chi sono i Giovani Palestinesi a Bologna? Galassia multiforme, in 200 nello zoccolo duro

Con una delibera votata a maggioranza, il Comune di Bologna ha conferito la cittadinanza onoraria alla relatrice Onu per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese. La motivazione? "Per il suo impegno nella difesa del diritto internazionale e nella den

Chi sono i Giovani Palestinesi a Bologna? Galassia multiforme, in 200 nello zoccolo duro: Bologna, 6 ottobre 2025 – I Giovani palestinesi si sono affacciati sulla scena antagonista bolognese all'indomani dell'inzio della guerra a Gaza. Il nome…

Gaza, Giovani Palestinesi Bologna: "Tutti in piazza, viva il 7 ottobre" | FOTO - L'invito arriva dal profilo Instagram del gruppo che esorta a manifestare nel giorno della strage di Hamas, con l'attacco degli estremisti che ...

Il corteo pro 7 ottobre a Bologna, il Viminale dice no. Ma i Giovani palestinesi: "Saremo in piazza" - Ieri sera è arrivata la diffida, il movimento non si arrende e rilancia.