Palestinesi a Bologna pronti a inneggiare al pogrom di Hamas

I musulmani celebrano l’anniversario del massacro. Matteo Piantedosi: «È apologia di terrorismo». Proteste per la Albanese a Genova. 🔗 Leggi su Laverita.info

Bologna, i Giovani Palestinesi: “Viva il 7 ottobre, scendiamo in piazza”. Lepore: “Vergognoso”

“Vergogna per Bologna”: pioggia di condanne sulla manifestazione dei Giovani Palestinesi

Chi sono i Giovani Palestinesi a Bologna? Galassia multiforme, in 200 nello zoccolo duro

palestinesi bologna pronti inneggiareGaza, Giovani Palestinesi Bologna: "Tutti in piazza, viva il 7 ottobre" | FOTO - L'invito arriva dal profilo Instagram del gruppo che esorta a manifestare nel giorno della strage di Hamas, con l'attacco degli estremisti che ... Riporta tgcom24.mediaset.it

palestinesi bologna pronti inneggiareIl corteo pro 7 ottobre a Bologna, il Viminale dice no. Ma i Giovani palestinesi: "Saremo in piazza" - Ieri sera è arrivata la diffida, il movimento non si arrende e rilancia. Come scrive msn.com

