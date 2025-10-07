Palestina presidio permanente il mercoledì e il venerdì in piazza Garibaldi

Un presidio permanente in piazza Garibaldi a sostegno della Palestina: è l'iniziativa che CGIL, Pd Parma, Rifondazione comunista, PCI, M5S, ANPI Provinciale e AVS hanno deciso di lanciare a Parma a partire dall'8 ottobre. Ogni mercoledi e venerdi, dalle ore 16 alle ore 19, fino a mercoledì 29. 🔗 Leggi su Parmatoday.it