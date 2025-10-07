Palazzo Zanca si illumina di turchese in occasione della Giornata internazionale della Dislessia
Il comune di Messina risponde presente alla campagna di sensibilizzazione “Uniti per la Dislessia”. Palazzo Zanca infatti domani 8 ottobre sarà illuminato di turchese, proprio in concomitanza con la Giornata Internazionale della Dislessia. Messina infatti ha accolto la richiesta presentanta dalle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
