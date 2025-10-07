Palazzo Zanca si illumina di turchese in occasione della Giornata internazionale della Dislessia

7 ott 2025

Il comune di Messina risponde presente alla campagna di sensibilizzazione “Uniti per la Dislessia”. Palazzo Zanca infatti domani 8 ottobre sarà illuminato di turchese, proprio in concomitanza con la Giornata Internazionale della Dislessia. Messina infatti ha accolto la richiesta presentanta dalle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

