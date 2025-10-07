Palazzo Marino apre le sue porte | ecco quando e come visitare la sede del Comune di Milano

Sabato 11 e domenica 12 ottobre sarà possibile visitare la ‘casa dei milanesi’, Palazzo Marino, grazie alle Giornate Fai d'Autunno in cui rientra come monumento storico anche la sede del Comune di Milano. Le visite si terranno dalle 10 alle 18 (con ultimo ingresso alle 17.30) e alla presenza dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

