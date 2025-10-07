Palazzo Loggia | mostra COTIDIE TRAD?RE

Bresciatoday.it | 7 ott 2025

Un dialogo tra luce, tessuto e memoria. Dal 26 settembre al 25 ottobre 2025, il suggestivo Sottotetto di Palazzo della Loggia a Brescia apre le sue porte per ospitare "COTIDIE TRAD?RE", la mostra personale di Marion Baruch, una delle figure più significative della fiber art contemporanea. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

palazzo loggia mostra cotidiePalazzo Loggia: mostra "COTIDIE TRADERE" - "COTIDIE TRADERE" si inserisce nel calendario di Meccaniche della Meraviglia 19, che quest’anno coinvolge artisti come Luca Caccioni al MO. Come scrive bresciatoday.it

palazzo loggia mostra cotidieMARION BARUCH. COTIDIE TRADERE - Orari: La mostra sarà visitabile solo su prenotazione via mail nei seguenti giorni: venerdì 26 settembre (inaugurazione) dalle 17. Come scrive arte.it

