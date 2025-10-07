Palazzo Loggia | mostra COTIDIE TRAD?RE
Un dialogo tra luce, tessuto e memoria. Dal 26 settembre al 25 ottobre 2025, il suggestivo Sottotetto di Palazzo della Loggia a Brescia apre le sue porte per ospitare "COTIDIE TRAD?RE", la mostra personale di Marion Baruch, una delle figure più significative della fiber art contemporanea. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
La loggia di palazzo dei Papi torna a risplendere, al via il cantiere per il restauro | FOTO
La loggia di Palazzo Altemps, situata sotto il portico meridionale, è interamente ornata da affreschi commissionati dal cardinale Marco Sittico Altemps. Le pitture raccontano la passione per l'esotico, riflesso dell'entusiasmo e della curiosità suscitati in quegli an
La loggia di Palazzo Altemps, situata sotto il portico meridionale, è interamente ornata da affreschi commissionati dal cardinale Altemps. Le pitture raccontano la passione per l’esotico, derivanti dalla scoperta del Nuovo Mondo. IG francesco_perilli_80 #Visit - X Vai su X
Palazzo Loggia: mostra "COTIDIE TRADERE" - "COTIDIE TRADERE" si inserisce nel calendario di Meccaniche della Meraviglia 19, che quest'anno coinvolge artisti come Luca Caccioni al MO.
MARION BARUCH. COTIDIE TRADERE - Orari: La mostra sarà visitabile solo su prenotazione via mail nei seguenti giorni: venerdì 26 settembre (inaugurazione) dalle 17.