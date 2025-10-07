Palazzo dell’Abbondanza La forte contestazione dell’allarme di sicurezza

MASSA MARITTIMA "E’ diventato un dramma per noi che abitiamo in questa zona ma anche per chi vive dalle parti di via Moncini". E finisce nel mirino la sirena d’allarme del Palazzo dellAbbondanza che, lato via Ximenes, ignorando anche il sonno dei cittadini che vorrebbero trascorrere ore di riposo in tutta tranquillità, nel più bello della notte, sveglia tutti di soprassalto. Un frastuono di uno strumento piazzato nel palazzo dell’Abbondanza, a difesa da incursioni di ladri o vandali, ed è un avviso che scatta, inesorabilmente oltre che in ore notturne, anche durante il giorno, come testimoniato da commercianti di una vasta area del centro storico massetano non ultima Via Goldoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

