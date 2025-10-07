I due piloni per alloggiare il tunnel sopraelevato di collegamento tra la struttura esterna e il Santo Stefano sono stati gettati. Anche il varco al primo piano nella palazzina fresca di costruzione è ben visibile e gli operai della Nbi spa di Roma, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto nell’aprile del 2023, stanno lavorando alacremente: infissi e finestre sono stati installati. E’ sotto gli occhi di tutti lo stato di avanzamento del cantiere, che sta rispettando il cronoprogramma per l’ultimazione della struttura, che sarà intitolata al compianto assessore e vicesindaco Luigi Biancalani. La conclusione dell’intervento dal costo di circa 25 milioni di euro è prevista entro novembre prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palazzina bis dell’ospedale. A novembre il tunnel sopraelevato. E la viabilità messa in sicurezza