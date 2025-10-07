Paire sbarca… a Roma | il tennista francese giocherà in A1 con l’Eur

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Benoit Paire non smette mai di stupire. Dopo una carriera vissuta tra alti e bassi, ma con indubbio talento, il tennista francese ha deciso ripartire dalla Serie A1, il massimo campionato nazionale di tennis e lo farà giocando a Roma, con l'Eur Sporting Club. La società della Capitale ha infatti presentato la rosa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paire - sbarca

Cerca Video su questo argomento: Paire Sbarca8230 Roma Tennista