Paire sbarca… a Roma | il tennista francese giocherà in A1 con l’Eur
(Adnkronos) – Benoit Paire non smette mai di stupire. Dopo una carriera vissuta tra alti e bassi, ma con indubbio talento, il tennista francese ha deciso ripartire dalla Serie A1, il massimo campionato nazionale di tennis e lo farà giocando a Roma, con l'Eur Sporting Club. La società della Capitale ha infatti presentato la rosa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
