Pafundi va veloce Con la Samp arriva il primo gol in Italia tra i professionisti
Dalla Svizzera a Genova, il trequartista classe 2006 ha segnato contro il Pescara. La rinascita dei blucerchiati passa anche dai suoi piedi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: pafundi - veloce
“Con Internet è servita una decina d’anni perché le persone cambiassero abitudini e si convincessero a cercare le notizie online, con ChatGPT, Perplexity e le altre intelligenze artificiali è tutto più facile, e dunque tutto più veloce” Vai su Facebook
Pafundi va veloce. Con la Samp arriva il primo gol in Italia tra i professionisti - Dalla Svizzera a Genova, il trequartista classe 2006 ha segnato contro il Pescara. Segnala msn.com
Serie B, Pafundi è il “Player of the Week” della 7a giornata! Tutti i numeri del trequartista blucerchiato - Serie B, Simone Pafundi è il “Giocatore della Settimana” della 7a giornata di campionato: i numeri del trequartista Dopo una prestazione da incorniciare nel 4- sampnews24.com scrive