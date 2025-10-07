Pafundi va veloce Con la Samp arriva il primo gol in Italia tra i professionisti

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Svizzera a Genova, il trequartista classe 2006 ha segnato contro il Pescara. La rinascita dei blucerchiati passa anche dai suoi piedi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pafundi va veloce con la samp arriva il primo gol in italia tra i professionisti

© Gazzetta.it - Pafundi va veloce. Con la Samp arriva il primo gol in Italia tra i professionisti

In questa notizia si parla di: pafundi - veloce

pafundi veloce samp arrivaPafundi va veloce. Con la Samp arriva il primo gol in Italia tra i professionisti - Dalla Svizzera a Genova, il trequartista classe 2006 ha segnato contro il Pescara. Segnala msn.com

pafundi veloce samp arrivaSerie B, Pafundi è il “Player of the Week” della 7a giornata! Tutti i numeri del trequartista blucerchiato - Serie B, Simone Pafundi è il “Giocatore della Settimana” della 7a giornata di campionato: i numeri del trequartista Dopo una prestazione da incorniciare nel 4- sampnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pafundi Veloce Samp Arriva