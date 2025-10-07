Paestum Palmira nuovo simbolo dell’International Archaeological Discovery Award il Premio promosso dalla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico e da Archeo

L’11ª edizione vinta dalla scoperta di un misterioso palazzo che richiama il mito del labirinto sull’Isola di Creta in Grecia. La XXVII BMTA si svolgerà a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre. Il Premio “Palmyra”. La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico e Archeo hanno inteso dare il giusto tributo alle scoperte archeologiche attraverso un Premio annuale, l’International Archaeological Discovery Award, che dalla prima edizione e fino al 2024 è stato intitolato a “Khaled al-Asaad”, Direttore dell’area archeologica e del museo di Palmira dal 1963 al 2003, che ha pagato con la vita la difesa del patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Zon.it

