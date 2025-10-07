Padova insegna 2025 – Formazione docenti al Musme primaria e secondaria

Anche il Musme, nell'ambito di Padova Insegna 2025, propone agli insegnanti due moduli formativi gratuiti, rivolti ai docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado e dedicati all’uso integrato delle tecnologie multimediali e delle attività manuali nella didattica scientifica.Ore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it