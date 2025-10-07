Padelli sugli obiettivi di mercato dell’Inter | Se Solet limita alcune sbavature diventa fortissimo su Caprile vi dico questo

Inter News 24 L’ex portiere dell’Inter, ora all’Udinese, Daniele Padelli, ha parlato così di due obiettivi di mercato nerazzurri come Solet e Caprile. Intervenuto ai microfoni di TV12 nel corso di “Udinese Tonight”, il portiere dell’Udinese Daniele Padelli ha parlato di alcuni calciatori che sono finiti negli ultimi mesi nel mirino del mercato Inter: si tratta del suo compagno di squadra, Oumar Solet, e del portiere del Cagliari, Elia Caprile. SU SOLET – « Solet è Solet (ride, ndr). A volte è troppo lezioso, ma poi contro il Venezia te ne dribbla quattro, fa fare un gol, e diventa un fenomeno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Padelli sugli obiettivi di mercato dell’Inter: «Se Solet limita alcune sbavature diventa fortissimo, su Caprile vi dico questo»

In questa notizia si parla di: padelli - obiettivi

ECCO IL CT «Io ho firmato un contratto full time, credo sia una dimostrazione di quella che è la visione comune. Fin dal primo momento mi sono stati illustrati gli obiettivi della Federazione. Credo che fosse indispensabile che accettassi questa condizione, nuo - facebook.com Vai su Facebook

Stellantis, Imparato: «Gli obiettivi Ue sulle emissioni non sono più raggiungibili o il mercato crolla del 30%» - Mentre è in corso al ministero l'incontro tra il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso (tra i temi la crisi e le sfide del settore automotive ... Secondo corriere.it