Padel e tennis in campo per l’Anffas col Rotary Matteo Ricci

Successo per il quinto " Torneo di padel e tennis " organizzato del Rotary Club Macerata Matteo Ricci Service a sostegno della Fondazione Anffas, che si è svolto al Centro Team Padel Torresi. Si sono registrate 92 iscrizioni per un totale di 84 giocatori. L’appuntamento sportivo, il cui service è stato interamente destinato a sostenere la Fondazione Anffas, presieduta da Marco Scarponi, è stato realizzato grazie alla sinergia tra l’organizzatore Rotary Club Macerata Matteo Ricci, il maestro Giovanni Torresi, la Fondazione Anffas e il contributo di Patrizia Magnante. Quest’anno il Club ha voluto coinvolgere anche l’Università di Macerata, offrendo agli studenti la possibilità di partecipare a condizioni agevolate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

