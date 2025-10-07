Packaging intelligente | come le shopper bag raccontano il valore di un brand

In un mercato sempre più competitivo, anche i dettagli apparentemente secondari diventano strumenti strategici. È il caso del packaging, e in particolare delle borse e buste da shopping, che oggi rappresentano un canale di comunicazione a tutti gli effetti. Non si tratta più di semplici contenitori: sono biglietti da visita, supporti pubblicitari e veri e propri touchpoint di brand experience. Non sorprende, quindi, che aziende specializzate come BUSTEMILANO, attiva nella produzione di shopper personalizzati, abbiano visto crescere l’interesse di imprese di settori molto diversi, dal retail all’alimentare, fino agli eventi e alla moda. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Packaging intelligente: come le shopper bag raccontano il valore di un brand

In questa notizia si parla di: packaging - intelligente

