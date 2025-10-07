Pacco sospetto vicino alla sinagoga intervengono gli artificieri
Un pacco sospetto è stato trovato questa mattina, 7 ottobre 2025, nei pressi della sinagoga di via Bertora, a Genova.Il ritrovamento ha fatto scattare l'allarme in un clima che oggi è già teso per l'anniversario dell'attentato terroristico di Hamas in Israele.Sul posto stanno intervenendo gli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
