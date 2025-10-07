Oysho Milano Premier P1 Primo turno stregato Sette azzurri fuori nel tabellone maschile
In attesa dell’arrivo dei big, la prima giornata dell’Oysho Milano Premier P1 si è aperta come di consueto col primo turno del tabellone maschile. All’Allianz Cloud sono scesi in campo nove italiani, ma senza raccogliere molte soddisfazioni. Il bilancio finale recita infatti 2 azzurri qualificati al secondo turno e ben 7 eliminati. Avanza Facundo Dominguez insieme allo spagnolo Martinez (6-7 6-3 7-6 contro Marco Cassetta e l’argentino Chiostri): ora sfida alle teste di serie numero 13 Jofre e Arroyo. Bene anche Enzo Jensen Sirvent, che in coppia con l’iberico Sanchez ha superato 6-4 6-3 Alvaro Montiel Caruso e l’argentino Belluati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: oysho - milano
Padel: presentato l’Oysho Milano Premier P1, dal 6 al 12 ottobre tutti i big mondiali all’Allianz Cloud
Primo giorno, prime magie in campo! Pic of the day by Bazr #OyshoMilanoPremierPadel #MilanoPremierPadel #PremierPadel Vai su Facebook
Sinicropi si qualifica all'Oysho Milano Premier Padel 1 - X Vai su X
Oysho Milano Premier P1. Primo turno stregato. Sette azzurri fuori nel tabellone maschile - In attesa dell’arrivo dei big, la prima giornata dell’Oysho Milano Premier P1 si è aperta come di consueto col ... Riporta msn.com
Oysho Milano Premier Padel P1 2025: Successo per la conferenza stampa di presentazione - Scopri la conferenza stampa di presentazione dell’Oysho Milano Premier Padel P1 2025, il torneo di padel di riferimento internazionale ... Si legge su milanosportiva.com