In attesa dell’arrivo dei big, la prima giornata dell’Oysho Milano Premier P1 si è aperta come di consueto col primo turno del tabellone maschile. All’Allianz Cloud sono scesi in campo nove italiani, ma senza raccogliere molte soddisfazioni. Il bilancio finale recita infatti 2 azzurri qualificati al secondo turno e ben 7 eliminati. Avanza Facundo Dominguez insieme allo spagnolo Martinez (6-7 6-3 7-6 contro Marco Cassetta e l’argentino Chiostri): ora sfida alle teste di serie numero 13 Jofre e Arroyo. Bene anche Enzo Jensen Sirvent, che in coppia con l’iberico Sanchez ha superato 6-4 6-3 Alvaro Montiel Caruso e l’argentino Belluati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Oysho Milano Premier P1. Primo turno stregato. Sette azzurri fuori nel tabellone maschile