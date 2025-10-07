Ottobre rosa per la prevenzione del tumore al seno | ecco come la bellezza sostiene la ricerca

Ottobre è il mese rosa, il colore della prevenzione, della consapevolezza e della ricerca sul cancro al seno, il secondo tumore più diffuso a livello mondiale e il più frequente tra le donne. Ogni anno in Italia si ammalano di tumore della mammella circa 53.000 donne, un dato che sottolinea l’urgenza di continuare a investire nella ricerca scientifica e nella diagnosi precoce. Eppure, dietro questi numeri si nasconde una notizia incoraggiante: grazie ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, nonostante l’aumento dell’incidenza del tumore del seno, oggi si muore meno che in passato. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Ottobre rosa per la prevenzione del tumore al seno: ecco come la bellezza sostiene la ricerca

