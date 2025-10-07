Ottobre rosa per la prevenzione del tumore al seno | ecco come la bellezza sostiene la ricerca

Ottobre è il mese rosa, il colore della prevenzione, della consapevolezza e della ricerca sul cancro al seno, il secondo tumore più diffuso a livello mondiale e il più frequente tra le donne. Ogni anno in Italia si ammalano di tumore della mammella circa 53.000 donne, un dato che sottolinea l’urgenza di continuare a investire nella ricerca scientifica e nella diagnosi precoce. Eppure, dietro questi numeri si nasconde una notizia incoraggiante: grazie ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, nonostante l’aumento dell’incidenza del tumore del seno, oggi si muore meno che in passato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

ottobre rosa prevenzione tumoreOttobre Rosa: tutte le iniziative a supporto della ricerca contro il tumore al seno. Ecco come fare per sostenere la causa - Ottobre è il mese dedicato alla salute femminile, con progetti di prevenzione, eventi solidali e campagne di sensibilizzazione per accompagnare le donne nel percorso di cura e rinascita ... vogue.it scrive

ottobre rosa prevenzione tumoreConsiglio regionale celebra 'Ottobre Rosa' contro tumori seno - "Ogni anno l'Assemblea lombarda dedica un momento celebrativo in occasione dell'inizio del 'mese rosa', un mese di iniziative dedicate alla prevenzione del tumore al seno che da sempre associo alla pa ... Da ansa.it

