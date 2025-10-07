Ottobre rosa | le iniziative beauty a supporto della ricerca sul tumore al seno

Per tutto il mese di ottobre il mondo della bellezza si mobilita con iniziative per sostenere progetti di ricerca e realtà oncologiche.

Le donne al centro, ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite

Dal rosa salmone al blu notte, ecco su quali sfumature puntare a settembre e a ottobre

L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti

OTTOBRE ROSA ... A PASSO DI DANZA CON LA COMPAGNIA ERSILIADANZA ?MERCOLEDI' 15 OTTOBRE ALLE 18 A VILLA RIZZARDI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA Ingresso libero con prenotazione entro il 13 ottobre all'indirizzo email: cultura@comu

Ottobre Rosa con AIIAO Continua la serie MITO vs FATTO sul tumore al seno. Oggi parliamo di familiarità: non serve avere casi in famiglia per fare prevenzione, la maggior parte dei tumori non è ereditaria. #OttobreRosa #BreastUnit #AIIAO

Ottobre Rosa: tutte le iniziative a supporto della ricerca contro il tumore al seno. Ecco come fare per sostenere la causa - Ottobre è il mese dedicato alla salute femminile, con progetti di prevenzione, eventi solidali e campagne di sensibilizzazione per accompagnare le donne nel percorso di cura e rinascita

Ottobre rosa: le iniziative a sostegno della lotta contro il tumore al seno - Ottobre si tinge di rosa con le iniziative volte al sostegno della campagna contro il tumore al seno e a favore della ricerca