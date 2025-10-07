Ottobre rosa | le iniziative beauty a supporto della ricerca sul tumore al seno

Vanityfair.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per tutto il mese di ottobre il mondo della bellezza si mobilita con iniziative per sostenere progetti di ricerca e realtà oncologiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ottobre rosa le iniziative beauty a supporto della ricerca sul tumore al seno

© Vanityfair.it - Ottobre rosa: le iniziative beauty a supporto della ricerca sul tumore al seno

In questa notizia si parla di: ottobre - rosa

Le donne al centro, ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite

Dal rosa salmone al blu notte, ecco su quali sfumature puntare a settembre e a ottobre

L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti

ottobre rosa iniziative beautyOttobre Rosa: tutte le iniziative a supporto della ricerca contro il tumore al seno. Ecco come fare per sostenere la causa - Ottobre è il mese dedicato alla salute femminile, con progetti di prevenzione, eventi solidali e campagne di sensibilizzazione per accompagnare le donne nel percorso di cura e rinascita ... Lo riporta vogue.it

ottobre rosa iniziative beautyOttobre rosa: le iniziative a sostegno della lotta contro il tumore al seno - Ottobre si tinge di rosa con le iniziative volte al sostegno della campagna contro il tumore al seno e a favore della ricerca ... vanityfair.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ottobre Rosa Iniziative Beauty