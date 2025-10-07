Ottobre in Rosa | la Camminata della Prevenzione da Sondalo a Tirano

Sondriotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre l'Associazione Amazzoni ODV invita tutti a partecipare alla Camminata della Prevenzione, un appuntamento rinnovato per celebrare l'Ottobre in Rosa e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione.Il percorso si snoderà lungo il Sentiero Valtellina, con il seguente programma. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

