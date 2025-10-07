Ottobrata 2025 in Emilia Romagna tornano sole e caldo | quanto dura l’ultimo tocco d’estate

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 7 ottobre 2025 - L'autunno si è presentato con un assaggio d'inverno, ma ora si torna a respirare un clima più mite e luminoso. Dopo le prime fredde giornate di ottobre (che hanno convinto alcuni Comuni ad accendere in maniera preventiva il riscaldamento ), un campo di alta pressione sta riportando temperature gradevoli e cieli sereni su gran parte del Paese, Emilia-Romagna e Marche comprese. È il momento delle cosiddette ' ottobrate ', quei periodi di sole e tepore che, secondo la tradizione popolare, regalano un ultimo tocco d'estate prima che l'autunno prenda definitivamente il sopravvento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ottobrata 2025 in emilia romagna tornano sole e caldo quanto dura l8217ultimo tocco d8217estate

© Ilrestodelcarlino.it - Ottobrata 2025, in Emilia Romagna tornano sole e caldo: quanto dura l’ultimo tocco d’estate

In questa notizia si parla di: ottobrata - emilia

ottobrata 2025 emilia romagnaOttobrata 2025, in Emilia Romagna tornano sole e caldo: quanto dura l’ultimo tocco d’estate - Dopo l’assaggio di inverno delle prime giornate di ottobre, un campo di alta pressione sta riportando temperature gradevoli e cieli sereni. Lo riporta msn.com

ottobrata 2025 emilia romagnaMeteo: Emilia Romagna e Bologna, arriva altra pioggia tra poche ore - Le temperature sono calate su tutta l’Emilia Romagna negli ultimi giorni per effetto di una irruzione fredda proveniente dall’Est Europa, il cui vero ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ottobrata 2025 Emilia Romagna