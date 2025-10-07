Ottobrata 2025 in Emilia Romagna tornano sole e caldo | quanto dura l’ultimo tocco d’estate
Bologna, 7 ottobre 2025 - L'autunno si è presentato con un assaggio d'inverno, ma ora si torna a respirare un clima più mite e luminoso. Dopo le prime fredde giornate di ottobre (che hanno convinto alcuni Comuni ad accendere in maniera preventiva il riscaldamento ), un campo di alta pressione sta riportando temperature gradevoli e cieli sereni su gran parte del Paese, Emilia-Romagna e Marche comprese. È il momento delle cosiddette ' ottobrate ', quei periodi di sole e tepore che, secondo la tradizione popolare, regalano un ultimo tocco d'estate prima che l'autunno prenda definitivamente il sopravvento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il mare invade le strade anche a Valverde di Cesenatico (FC) video di Raggini Maurizio per Emilia Romagna Meteo #5ottobre2025 #altolivellomarea #ingressioni #allaga #cesenatico #emiliaromagna #invasionemarina Vai su Facebook
