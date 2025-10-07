Otto giovani studenti palestinesi ospitati a Napoli La Chiesa ha raccolto 63mila euro di fondi

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fadi, 28 anni, è già in città: altri sette arriveranno a fine ottobre. L'iniziativa della Chiesa di Napoli coordinata dal cardinale Battaglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: otto - giovani

Otto ragazzi in missione: convincere Allegri. Chi sono i giovani in tournée per il Milan

Una denuncia, otto giovani segnalati per droga e sei patenti ritirate: giro di vite dei carabinieri con i controlli a Taormina e Giardini

Botulino, altri due giovani intossicati a Cosenza per i broccoli dopo gli otto ricoverati a Cagliari

otto giovani studenti palestinesiOtto giovani studenti palestinesi ospitati a Napoli. La Chiesa ha raccolto 63mila euro di fondi - Fadi, 28 anni, è già in città: altri sette arriveranno a fine ottobre. Si legge su fanpage.it

otto giovani studenti palestinesiLa Chiesa di Napoli accoglie otto studenti palestinesi - Il primo dei giovani è già in città, mentre, gli altri arriveranno entro fine mese. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Otto Giovani Studenti Palestinesi