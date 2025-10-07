Ottavio Bianchi | Spero che Conte e Gasperini non siano come me io ho vissuto male cercando sempre la perfezione

L’ex allenatore di Napoli e Roma Ottavio Bianchi ha rilasciato un’intervista al Messaggero sulle due squadre al momento capoliste della Serie A. Bianchi: «Ho vissuto male cercando sempre la perfezione, Conte ha lavorato bene ovunque». Il Napoli di oggi che impressione le fa? «L’anno scorso è stata una sorpresa e si vede che Conte ha lavorato bene da tutte le parti. Non sta ottenendo risultati solo a Napoli, ma ovunque ha lavorato. E’ un allenatore di grande livello nazionale e internazionale». Crede che avrà difficoltà a gestire le tre competizioni? «Non è un problema giocare su tre fronti. Bisogna essere attrezzati, avere calciatori di livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

