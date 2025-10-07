Ottavio Bianchi | Felice per Napoli e Roma sono sorpreso dai risultati dei giallorossi

Sololaroma.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Compiva proprio ieri 82 anni Ottavio Bianchi, e come regalo di compleanno Napoli e Roma, le due squadre a cui è più legato per il suo passato da calciatore e allenatore, si sono piazzate al comando della classifica. In un’intervista a Il Messaggero, l’ex tecnico ha espresso tutta la sua contentezza: “Finalmente. Di solito siamo abituati a vedere il predominio dei club del nord, quando le protagoniste sono squadre in cui ho militato sono sempre felice. Anche se in quelle del nord di sono stato”. Un’occasione per Bianchi anche per riaprire il cassetto dei ricordi, al Roma-Napoli che più gli è rimasto impresso: “Me ne ricordo uno di quanto ero calciatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottavio - bianchi

Ottavio Bianchi incorona il Napoli di Conte: "Questa è un'auto per vincere il Mondiale, non una sola gara"

Como Cremonese, Ottavio Bianchi: «Ricordo anni magnifici. Fabregas può fare giocare i giovani con leggerezza. Anche Nicola sta lavorando bene»

Ottavio Bianchi: «Spero che Conte e Gasperini non siano come me, io ho vissuto male cercando sempre la perfezione»

ottavio bianchi felice napoliOttavio Bianchi: “Felice per Roma e Napoli. I giallorossi mi hanno stupito” - Invece, la Roma di quest'anno sembra una squadra nella quale il pilota conosce la macchina alla perfezione" ... Lo riporta msn.com

ottavio bianchi felice napoliOttavio Bianchi: «Spero che Conte e Gasperini non siano come me, io ho vissuto male cercando sempre la perfezione» - L'ex allenatore di Napoli e Roma Ottavio Bianchi ha parlato delle due squadre che occupano al momento il primo posto in Serie A. Come scrive ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Ottavio Bianchi Felice Napoli