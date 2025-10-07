Ottavio Bianchi | Felice per Napoli e Roma sono sorpreso dai risultati dei giallorossi

Compiva proprio ieri 82 anni Ottavio Bianchi, e come regalo di compleanno Napoli e Roma, le due squadre a cui è più legato per il suo passato da calciatore e allenatore, si sono piazzate al comando della classifica. In un’intervista a Il Messaggero, l’ex tecnico ha espresso tutta la sua contentezza: “Finalmente. Di solito siamo abituati a vedere il predominio dei club del nord, quando le protagoniste sono squadre in cui ho militato sono sempre felice. Anche se in quelle del nord di sono stato”. Un’occasione per Bianchi anche per riaprire il cassetto dei ricordi, al Roma-Napoli che più gli è rimasto impresso: “Me ne ricordo uno di quanto ero calciatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it