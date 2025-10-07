Ottantenne scompare nelle campagne nel Barese | ritrovato vivo dopo ore di ricerche

Momenti di apprensione ad Altamura per la scomparsa di un uomo di 80 anni, allontanatosi spontaneamente da casa nella serata di ieri, intorno alle 23, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne del territorio comunale.Le ricerche, scattate immediatamente dopo la segnalazione dei familiari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

