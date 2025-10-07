M ilano, 6 ott. (askanews) – Arriva anche in Italia la catena O’Tacos: al Salone Franchising Milano è stato infatti lanciato il franchising nel nostro Paese, con l’obiettivo di consolidare la presenza in un mercato della ristorazione dinamico e confermare l’ambizione di diventare un player internazionale. Leggi anche › La ricetta dei tacos con pollo e verdure. Intermezzo messicano Fondata a Grenoble nel 2007, l’azienda, parte del gruppo QSRP, ha introdotto nel mondo food i French Tacos, tortillas grigliate e personalizzabili, farcite con patatine fritte, proteine certificate halal e con salsa al formaggio, disponibili addirittura in oltre 40. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - O'Tacos è un brand fondato a Grenoble nel 2007 e ha già oltre 400 ristoranti nel mondo di cui più del 98% in franchising. Ed ora è pronto a conquistare anche l'Italia