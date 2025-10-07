Ossessionato dal tradimento piazza telecamere in casa e aggredisce la moglie con un coltello

Lecceprima.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Ossessionato dall’idea di essere tradito, avrebbe piazzato due telecamere in casa per controllare la moglie e in una circostanza, convinto che nascondesse il presunto amante nell’appartamento, non avrebbe esitato a brandire un coltello minacciandola davanti a una delle due figlie.La. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

