Ospite di un' amica ruba le collane della madre e le rivende a oltre tremila euro

I carabinieri della stazione di Cornigliano, al termine di un'attività investigativa, hanno denunciato una ventenne italiana per furto e ricettazione.Il fatto scaturisce da una denuncia presentata per furto in abitazione da parte di una 50enne genovese, che lamentava la mancanza di due collane in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

