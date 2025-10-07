Ospedale virtuale avanti col progetto
Ospedale virtuale: innovazione epocale nel governo della Salute in Italia e leva cruciale per la sostenibilità delle cure di prossimità, al domicilio di pazienti fragili e anziani. Alternativa reale a costosi e spesso inutili ricoveri ospedalieri. Il tema è stato affrontato in chiusura della Festa della Salute di Viareggio che si è svolto nei giorni scorsi al Principino Eventi, promossa dal Comune di Viareggio, in collaborazione con Motore Sanità e reso possibile grazie al contributo di iCare. Una risposta, l’ospedale virtuale, anche alle difficoltà, certificate da Agenas, nell’attuazione della rete di Ospedali e Case di comunità previsti dal Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ospedale - virtuale
Viareggio e la medicina di prossimità. Il Comune e la proposta dell’ospedale virtuale
Ospedale virtuale: va avanti il progetto del Comune di Viareggio. Il progetto coordinerà in telemonitoraggio e teleassistenza i servizi sociosanitari affiancando le farmacie Vai su Facebook
VIAREGGIO, Festa della Salute iCARE OGGI, dalle 9.00 alle 18.00 Ospedale Virtuale e #telemedicina Da sinistra: Duilio Francesconi, Direttore Scientifico LILT Lucca Grazia Luchini, Direttore Ospedale Versilia Bruno Murzi,Presidente della Conferenza de - X Vai su X
Ospedale virtuale, avanti col progetto - Ospedale virtuale: innovazione epocale nel governo della Salute in Italia e leva cruciale per la sostenibilità delle cure di prossimità, al domicilio di pazienti fragili e anziani. Scrive lanazione.it
Un avatar per tornare camminare meglio: all’ospedale Versilia la riabilitazione si fa nel metaverso - Lo studio, che coinvolge anche Spagna e Svizzera, serve a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a facilitare la comunicazione nella gravi disabilit ... lanazione.it scrive