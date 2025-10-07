ospedale virtuale avanti col progetto

Ospedale virtuale: innovazione epocale nel governo della Salute in Italia e leva cruciale per la sostenibilità delle cure di prossimità, al domicilio di pazienti fragili e anziani. Alternativa reale a costosi e spesso inutili ricoveri ospedalieri. Il tema è stato affrontato in chiusura della Festa della Salute di Viareggio che si è svolto nei giorni scorsi al Principino Eventi, promossa dal Comune di Viareggio, in collaborazione con Motore Sanità e reso possibile grazie al contributo di iCare. Una risposta, l’ospedale virtuale, anche alle difficoltà, certificate da Agenas, nell’attuazione della rete di Ospedali e Case di comunità previsti dal Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

