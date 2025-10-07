Ospedale virtuale avanti col progetto

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospedale virtuale: innovazione epocale nel governo della Salute in Italia e leva cruciale per la sostenibilità delle cure di prossimità, al domicilio di pazienti fragili e anziani. Alternativa reale a costosi e spesso inutili ricoveri ospedalieri. Il tema è stato affrontato in chiusura della Festa della Salute di Viareggio che si è svolto nei giorni scorsi al Principino Eventi, promossa dal Comune di Viareggio, in collaborazione con Motore Sanità e reso possibile grazie al contributo di iCare. Una risposta, l’ospedale virtuale, anche alle difficoltà, certificate da Agenas, nell’attuazione della rete di Ospedali e Case di comunità previsti dal Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ospedale virtuale avanti col progetto

© Lanazione.it - Ospedale virtuale, avanti col progetto

In questa notizia si parla di: ospedale - virtuale

Viareggio e la medicina di prossimità. Il Comune e la proposta dell’ospedale virtuale

ospedale virtuale avanti progettoOspedale virtuale, avanti col progetto - Ospedale virtuale: innovazione epocale nel governo della Salute in Italia e leva cruciale per la sostenibilità delle cure di prossimità, al domicilio di pazienti fragili e anziani. Scrive lanazione.it

ospedale virtuale avanti progettoUn avatar per tornare camminare meglio: all’ospedale Versilia la riabilitazione si fa nel metaverso - Lo studio, che coinvolge anche Spagna e Svizzera, serve a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a facilitare la comunicazione nella gravi disabilit ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Virtuale Avanti Progetto