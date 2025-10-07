Ospedale San Donato il team della Rianimazione si forma attraverso scenari realistici

Arezzo, 7 ottobre 2025 – . Programma di esercitazioni ad alta fedeltà per medici, infermieri e operatori per migliorare il lavoro di squadra, la sicurezza e la qualità di cura verso la cittadinanza Affrontare scenari realistici direttamente all'interno del proprio contesto di lavoro, per essere pronti ad agire con tempestività e coordinazione quando ogni secondo conta. Prosegue così il percorso di formazione avanzata del personale di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale San Donato di Arezzo, diretto dalla dottoressa Raffaella Pavani, con una nuova sessione di simulazioni cliniche in situ. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ospedale San Donato, il team della Rianimazione si forma attraverso scenari realistici

