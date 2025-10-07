La stagione dei premi cinematografici si distingue ogni anno per un susseguirsi di sorprese e colpi di scena, che influenzano le strategie delle case di produzione e i percorsi delle candidature. In questa fase iniziale, il panorama delle pellicole in corsa si presenta ancora molto fluido, con film che emergono come possibili protagonisti e altri che rischiano di perdere terreno. La recente anteprima di alcuni titoli ha riacceso l’attenzione su alcune dinamiche cruciali nel mondo del cinema indipendente e dei grandi studi. l’impatto delle anteprime sui percorsi verso gli Oscar. la strategia di A24 e la competizione tra i fratelli safdie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Oscar e safdie brothers: come affrontare la stagione degli awards