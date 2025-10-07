Orsini incalza il governo | Non si può volare alto senza le imprese servono investimenti

"Le misure che noi stiamo chiedendo vanno verso la competitività e verso la crescita", ha sostenuto, chiarendo che sono questi i due fattori che non devono mai essere persi di vista per poter salvare la produttività stessa del Paese. In un momento storico di forti incertezze, tra guerre e scontri commerciale, il governo deve adottare un piano di ampio respiro che permetta alle imprese di accrescersi e migliorarsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

