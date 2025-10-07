Orsi sprona Tudor | Il croato ha personalità ma non mi convince Dal mio punto di vista dovrebbe metterci…

Orsi, ex portiere e noto opinionista, ha analizzato il momento dei bianconeri guidati da Igor Tudor: il tecnico ha personalità ma non convince. Un attacco diretto, che non mette in discussione il valore della rosa ma l’operato dell’allenatore. L’ex portiere e oggi opinionista, Fernando “Nando” Orsi, intervenuto ai microfoni di “Radio Radio”, ha espresso tutte le sue perplessità sul rendimento di Igor Tudor sulla panchina della Juve, definendolo “troppo basico” per una squadra con ambizioni da Scudetto. PAROLE – « Tudor non mi convince in quello che fa. Ha grande personalità, è solido, ma troppo basico, ha qualche intuizione nei cambi, ma è troppo indeciso su chi deve far giocare, in attacco e sugli esterni in particolar modo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

