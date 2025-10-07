Orrore contro Bruno Vespa la scoperta choc nell’ascensore della Rai
Personaggi Tv. Che succede dietro le quinte della storica sede Rai di via Teulada? L’ultima novità ha lasciato tutti senza parole: su un pannello di uno degli ascensori è comparsa una scritta al vetriolo diretta al celebre conduttore Bruno Vespa. Il clima, che già non era dei più sereni dopo il recente scontro televisivo con Tony La Piccirella, si è fatto ancora più acceso. E sì, stavolta la polemica non arriva dagli studi, ma dagli ascensori. Leggi anche: Francesca sconvolge il “Grande Fratello”, il drammatico racconto Scritte misteriose in Rai: Vespa finisce (di nuovo) sotto i riflettori. La frase offensiva è stata scoperta proprio poche ore prima di una serata importante per Vespa, impegnato in una doppia intervista con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sia a Cinque Minuti che a Porta a Porta. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: orrore - bruno
Cosa ci ha insegnato il 7 ottobre sulla libertà d'espressione, e i suoi doppi standard. L’orrore non raccontato ha lasciato spazio al racconto alternativo. E la memoria del 7 ottobre rischia di essere sepolta. Lo scandalo Israele e qualche lezione. Di David Parenz - facebook.com Vai su Facebook
Caos in Rai: scritta offensiva contro Bruno Vespa nell’ascensore di Via Teulada - Nella storica sede di Via Teulada a Roma, all’interno di un ascensore, è comparsa una scritta ingiuriosa contro Br ... Segnala quilink.it
Bruno Vespa, spunta una scritta offensiva nell’ascensore della Rai: chi è stato? Già si urla all’intimidazione - In Rai è spuntata una scritta offensiva rivolta a Bruno Vespa: c'è chi già urla all'intimidazione, ma non si sa chi sia stato. Da donnapop.it