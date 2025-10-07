Orrore a Sondrio | donna presa a morsi e rapinata mentre torna a casa arrestato 24enne del Mali

Notizieaudaci.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di paura a Sondrio: 44enne aggredita e violentata. Momenti di puro orrore la scorsa notte a Sondrio, dove una donna di 44 anni è stata vittima di una violenta aggressione a sfondo sessuale mentre rincasava dopo il turno in un locale pubblico. L’attacco è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, intorno alle 23:30, in una zona poco illuminata e frequentata da pendolari e residenti. La vittima è stata trovata a terra, in una pozza di sangue, con ferite gravissime e segni di morsi e lacerazioni su tutto il corpo. Trasportata d’urgenza in ospedale, è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, dove lotta per la vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

orrore sondrio donna presaLo stupro, poi l'orecchio staccato a morsi: l'orrore dello straniero a Sondrio - Una 44enne è stata brutalmente violentata e rapinata da un 24enne del Mali vicino alla stazione di Sondrio. Secondo msn.com

