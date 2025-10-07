Oroscopo weekend sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 | amore lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo del weekend 11 e 12 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni e la classifica dei segni. Indice. Oroscopo weekend 11-12 Ottobre 2025 Ariete. Toro. Gemelli. Cancro. Leone. Vergine. Bilancia. Scorpione. Sagittario. Capricorno. Acquario. Pesci.. Classifica del weekend (i segni più fortunati). FAQ Oroscopo Weekend 11-12 Ottobre 2025. Conclusione Oroscopo Weekend 11-12 Ottobre 2025. Oroscopo weekend 11-12 Ottobre 2025. Il weekend dell’ 11 e 12 ottobre 2025 si apre con la Luna in Gemelli (sabato) e prosegue con la Luna in Cancro (domenica). Due giornate diverse ma complementari: sabato più dinamico, curioso e sociale; domenica più emotivo, intimo e riflessivo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Oroscopo weekend sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno

In questa notizia si parla di: oroscopo - weekend

