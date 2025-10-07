Oroscopo del 7 ottobre 2025 | equilibrio tra cuore e azione
Il cielo di oggi porta un’energia dinamica e un po’ contraddittoria:la Luna in Ariete accende la voglia di muoversi, di decidere, di agire,mentre il Sole in Bilancia ci ricorda che ogni azione ha bisogno di equilibrio e misura. È un martedì che parla di chiarezza e coraggio, ma anche di gentilezza verso sé stessi.L’universo ci . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
oroscopo - ottobre
