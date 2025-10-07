Oroscopo Branko oggi 7 ottobre 2025 | Leone vi portano a brillare energia fiducia e coraggio

L’oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 7 2025. Ariete. La Luna piena nel vostro segno illumina emozioni e desideri: è il momento di fare chiarezza e, se serve, prendere decisioni. In amore, parole sincere riaccendono l’intesa; nel lavoro, qualcosa si sblocca con diplomazia. Toro. Cielo più leggero, ma serve cautela con chi non è trasparente. In amore, non inseguite chi non risponde; sul lavoro, concentratevi su un obiettivo alla volta. Gemelli. Mercurio vi sostiene: idee brillanti, contatti interessanti. In amore vivacità (ma fate attenzione ai doppi giochi). Sul fronte lavorativo, ascoltate le proposte che arrivano. 🔗 Leggi su Zon.it

